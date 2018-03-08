Житель Оргеевского района в пьяной драке убил односельчанина

25-летнего жителя села Загорены Оргеевского района подозревают в убийстве односельчанина.

По данным полиции, между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой, агрессор ударил односельчанина неизвестным предметом в шею. От полученных травм, мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.