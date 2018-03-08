Крушение вертолета в Чечне, есть жертвы

При крушении вертолета в Чечне выжили два человека, вероятная причина катастрофы – плохая погода, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его сведениям, Ми-8 упал в горах на юге республики в пограничной зоне (Чечня, как субъект России, граничит с Грузией).

"Крушение произошло примерно в 10.59 мск. В районе аварии была плохая погода, снег с дождем. Предварительно, пять человек погибли, двое выжили, но получили ранения", — отметил собеседник агентства.

Ранее другой источник РИА Новости заявлял, что всего на борту были девять человек, из которых как минимум пять погибли. По его информации, вертолет принадлежал одной из спецслужб, пишет РИА Новости

Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались.



