Группа «Ленинград» выпустила клип к 8 марта

Оригинальный подарок к Международному женскому дню сделала группа «Ленинград». На официальном канале коллектива на YouTube опубликовали клип на композицию «Не Париж». Главные роли сыграли актеры Юлия Александрова и Сергей Бурунов.

По сюжету клипа суперженщина в исполнении Александровой успевает спасти Землю от метеорита, при этом не забывая делать домашние дела. В это время ее муж, которого сыграл Бурунов, сидит дома со сломанной ногой и смотрит телевизор. Персонаж Юлии Александровой очень напоминает Наташу Романову, известную как Черная вдова из киновселенной Marvel. В оригинальной франшизе ее сыграла Скарлетт Йоханссон.

Как пишет 360tv.ru, лидер группы Сергей Шнуров в видео не появился.