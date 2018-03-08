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Фермер из Австралии обнаружил куриное яйцо внутри другого яйца
// фото: ABC Far North
15:43, 07 Mar 2018
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Фермер из штата Квинсленд Скотт Стокман опубликовал фотографию гигантского яйца. Мужчина рассказал, что оно весило 176 граммов, что в три раза превышает норму. Кроме того, оказалось, что внутри него находится еще одно яйцо. Об этом сообщило ABC News.

Фермер заявил, что было невероятно волнительно получить два яйца идеальной формы. Профессор Раф Фрейр из научной школы при Университете Чарльза Старта сказал, что никогда не видел ничего подобного ранее. Если возникают какие-то проблемы с высиживанием яйца, то курица просто прерывает этот процесс.

«Посмотрите на это большое яйцо. Вы должны посочувствовать курице, которая его снесла. На ферме „Стокман“ рассказали, что после, того как яйцо раскололась, внутри его обнаружили еще одно маленькое яйцо».

Новость о двойном яйце взорвала австралийскую Сеть. Люди начали выкладывать забавные видео и фото по этой теме, снабжая их смешными подписями, пишет 360tv.ru

Австралийцы запустили даже #EggChallenge, который заключается в том, чтобы попробовать засунуть в рот своему питомцу яйцо.

Фото Stockman's Eggs.




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