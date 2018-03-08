СМИ: У Киркорова обнаружился внебрачный сын

СМИ заявили, что у народного артиста России Бедроса Киркорова якобы обнаружился внебрачный сын.

Как пишет eg.ru, предполагаемый наследник – бывший солист группы "Экс-ББ" Александр Матвеев. Он сам сделал такое заявление во время обсуждения других ситуаций с внебрачными детьми звезд.

"Мне вот мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи, с отцом Филиппа Киркорова Бедросом!" – сказал он.

По словам Александра Матвеева, он даже тест ДНК готов сделать, чтобы проверить свои предположения. Он также сказал, что с детства чувствовал, что они с Филиппом Киркоровым родственники, пишет ren.tv

"Почему-то хотелось быть с ним рядом и быть похожим на него. Как-то при личной встрече поинтересовался, какой у него размер обуви. Оказалось, как и у меня, 44-й. И рост, как выяснилось, у нас с Филом одинаковый – метр девяносто два!" – приводят журналисты слова Александра Матвеева.

Тем не менее в комментарии Пятому каналу он заявил, что его родство с Бедросом Киркоровым – "бурная фантазия журналистов".

По его словам, он более 10 лет дружит с Бедросом, много лет общается с этой семьей, они ему стали как родные.

"Я даже хожу как Филипп. Походка такая же. Вот люди и думают", – сказал он.

Бедрос Киркоров также прокомментировал слухи газете "Комсомольская правда":

"Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, в Сочи я познакомился со своей женой Викторией, других романов у меня в этом городе не было".

Он отметил, что всю жизнь любил одну женщину и что такие слухи оскорбляют память его жены. По его словам, Александр Матвеев просто хочет сделать себе пиар.