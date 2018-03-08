Ученые создадут таблетку от ожирения

Специалисты Института биологических исследований Солка проводят испытания веществ, оказывающих на человеческий организм тот же эффект, что и физические упражнения. Соединения, маркируемые как 516 и 14, могут помочь избавиться от лишнего веса тем людям, которые не могут позволить себе вести активный образ жизни, передает издание Science Alert.

Соединение 516 активирует гены, способствующие сжиганию жиров в мышцах, а соединение 14 принуждает клетки расщеплять углеводы для производства энергии. Эти процессы естественно протекают в организме человека, занимающегося спортом. Первый препарат предназначен для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна — генетическим заболеванием, представляющим из себя прогрессирующую слабость мышц, — а также с боковым амиотрофическим склерозом, болезнью Паркинсона и хореей Хантингтона.

По мнению ученых, соединение 516 борется с хроническим воспалением в поврежденных тканях, связанным с ускоренным метаболизмом сахара, пишет ren.tv

Соединение 14 исследователи считают препаратом от диабета и метаболического синдрома, выражающегося в ожирении, гипертонии, повышенном уровне сахара в крови и повышенной концентрации т.н. "плохого" холестерина. Опыты на мышах продемонстрировали, что средство улучшает восприимчивость организма к глюкозе и снижает массу тела. На людях испытания препарата пока не проводились.