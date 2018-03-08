Молдова заинтересована в укреплении политического молдавско-канадского диалога, укреплении двусторонней торговли, а также в использовании экспортных и инвестиционных возможностей между государствами. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски в ходе встречи с послом Канады в Молдове Кевином Гамильтоном.
По словам министра Ульяновкого, укрепление политического диалога может быть достигнуто за счет диверсификации двусторонних контактов на высшем уровне и развития отношений между учреждениями Молдовы и Канады, в том числе путем обмена визитами официальных лиц обеих стран. В этой связи, министр иностранных дел отметил, что важным шагом в развитии двусторонних отношений будет подписание Соглашения о продвижении и защите иностранных инвестиций между двумя странами, которое подготовлено для подписания, и может быть подписано в ходе визита на высшем уровне. По этому случаю, Тудор Ульяновски передал приглашение своему канадскому коллеге Христе Фриланд посетить с официальным визитом Республику Молдова.
Говоря об укреплении торгово-экономического обмена, глава молдавской дипломатии отметил, что благоприятным условием для генерирования повышенного интереса канадского бизнеса к новым рынкам сбыта в соседних с Европейским союзом странах является вступление в силу Соглашения о свободной торговле Канада – ЕС (CETA) и Соглашения о свободной торговле Канада – Украина, так и внедрение Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС.
«Нас радует, что в Канаде люди все больше узнают о Молдове, нашу страну все больше рассматривают в региональном восточно-европейском контексте, в котором государства с высоким уровнем сотрудничества с ЕС в рамках Восточного партнерства, имеют совместное наследие из прошлого, и сталкиваются с аналогичными проблемами и вызовами. Мы приветствуем готовность канадской стороны разработать совместную стратегию в отношении этих стран», - отметил министр Ульяновски.
Как пишет МОЛДПРЕС, глава молдавской дипломатии поблагодарил правительство Канады за помощь, предоставленную нашей стране через Канадский фонд по развитию местных инициатив, который способствует повышению участия общественных и неправительственных ассоциаций в социально-экономических процессах в Республике Молдова.
В свою очередь, Кевин Гамильтон высоко оценил усилия молдавских властей в процессе реформирования и модернизации страны, продвижения последовательных политик в процессе реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, двусторонние отношения с другими странами, в том числе с Канадой, отметив поддержку правительства Оттавы и заинтересованность своей страны в дальнейшем углублении двусторонних отношений. «Мы высоко оцениванием эффективность и механизм проведения консультаций между нашими государствами во всех областях, что позволяет нам активизировать диалог и координировать позиции обеих стран по различным вопросам двусторонней повестки дня», - сказал канадский дипломат.
Исходя из того, что в Канаде проживает большое количество молдавских граждан, собеседники обменялись мнениями о начале обсуждений по вопросу двустороннего соглашения о социальной безопасности граждан Молдовы, проживающих в этой стране.
Дипломатические отношения между Молдовой и Канадой были установлены 20 февраля 1992 года.
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журналист