Объявлен желтый код в связи с разрушением ледяного покрова

Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 12 марта желтый код в связи с разрушением ледяного покрова.

По данным синоптиков, в связи с резким потеплением погоды, на водоемах страны ожидается таяние ледяного покрова. Кроме того, на некоторых участках рек может произойти движение льда с формированием заторов.

«Лёд тонкий, хрупкий и пропитан водой, выход на него представляет опасность, поэтому мы предупреждаем рыбаков быть внимательными, и родителей следить за своими детьми», - говорится в пресс-релизе ГГС.

В то же время, в связи с резким потеплением погоды и таянием снега, усилится формирование стоков на склонах, с риском местного наводнения.

В этой связи, ГГС предупреждает экономических агентов, ответственных за накопительные озера, проверять состояние плотин, и где необходимо провести работы по их укреплению, пишет moldpres.md

В последующие дни температура воздуха составит до +16 °C, местами пройдут дожди.