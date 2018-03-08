Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 12 марта желтый код в связи с разрушением ледяного покрова.
По данным синоптиков, в связи с резким потеплением погоды, на водоемах страны ожидается таяние ледяного покрова. Кроме того, на некоторых участках рек может произойти движение льда с формированием заторов.
«Лёд тонкий, хрупкий и пропитан водой, выход на него представляет опасность, поэтому мы предупреждаем рыбаков быть внимательными, и родителей следить за своими детьми», - говорится в пресс-релизе ГГС.
В то же время, в связи с резким потеплением погоды и таянием снега, усилится формирование стоков на склонах, с риском местного наводнения.
В этой связи, ГГС предупреждает экономических агентов, ответственных за накопительные озера, проверять состояние плотин, и где необходимо провести работы по их укреплению, пишет moldpres.md
В последующие дни температура воздуха составит до +16 °C, местами пройдут дожди.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист