Взрывное устройство сработало у офиса крайне правой партии на севере Италии

Самодельная бомба взорвалась в ночь на среду у отделения ультраправой итальянской партии Casapound в городе Тренто.

Взрывная волна повредила вход в здание, разбила стекла и выбила дверь. Организаторы взрыва оставили на стене надпись: "Единственный правильный голос — это антифашизм – навсегда".

"Это очередной поступок тех, которому нечего больше предложить. Он должен был бы прервать нашу деятельность, но этого не произойдет. Мы не позволим нас запугать", — заявил представитель Casapound Филиппо Кастальдини.

Четыре года назад отделение радикалов также стало объектом нападения с применением самодельного взрывного устройства, отметили в Сasapound.

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Digos. Следствие прорабатывает версию об участии в инциденте активистов леворадикальных организаций, пишет РИА Новости

Эпизод стал очередным случаем проявления политического экстремизма в Италии. С начала года их отмечено более 70. Наиболее громкими стали атака на представителя левой партии "Власть народу" в Перудже, закончившаяся ножевым ранением, нападение на активиста крайне правой партии Forza Nuova ("Новая сила") в Палермо и столкновения между полицией и левыми радикалами в Турине и Пизе.





