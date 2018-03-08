Учителя, который хранил в классе сотни трусиков, отстранили от работы

Школьный учитель в японском городе Куруме хранил в школьном шкафу750 женских трусиков. Когда странная находка была обнаружена, учителя на несколько месяцев отстранили от работы, сообщает SoraNews24.

Десять пластиковых пакетов с нижним бельем в шкафу для хозяйственного инвентаря обнаружил один из сотрудников школы.

Отвечавший за кабинет 50-летний учитель признался администрации учебного заведения, что все вещи принадлежат ему.

Как сообщает korrespondent.net, педагог объяснил, что купил нижнее белье оптом в 2016 году, покупка обошлась ему в 10,6 тысячи йен. По его словам, он планировал продавать их ученикам во время ежегодного школьного фестиваля. Реализовать товар не получилось, поэтому он оставил его в шкафу до следующего фестиваля.

По решению дисциплинарной комиссии, его отстранили от работы на три месяца.