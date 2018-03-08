Недавнее исследование AirHelp показало, что 85% авиапассажиров Евросоюза не знакомо с положениями закона ЕС 261, защищающего их права.
AirHelp в этом месяце провела масштабный опрос среди более чем 7000 жителей стран Евросоюза. Выяснилось, что подавляющее большинство пассажиров попросту не знают своих прав. Например, только половина пострадавших от задержек или отмены рейсов подали заявку на получение компенсаций.
Чаще всего люди не обращаются за компенсацией по трем причинам: 42% просто не знают о таком праве, 36% считают, что компенсация в их случае не полагается, 24% не знают, как подается заявка, пишет moya-planeta.ru
Тем не менее, согласно закону ЕС 261, принятому 14 лет назад, при задержке или отмене рейса, а также при отказе в перевозке пассажирам при определенных обстоятельствах может полагаться компенсация в размере до €600 на человека. Более того, подать заявку на получение компенсации можно в течение трех лет после отмены рейса.
Компенсация за сорванный рейс не полагается лишь в случае «исключительных обстоятельств», таких как забастовка, ураган или срочное оказание медицинской помощи. В прочих случаях для получения компенсации достаточно, чтобы аэропорты вылета и прилета находились на территории ЕС либо авиакомпания базировалась в Евросоюзе.
Таким образом, каждый год почти 13 млн авиапассажиров упускают свыше €5 млрд, оставляя эти деньги авиакомпаниям, которые должны были выплатить их в качестве компенсаций за доставленные неудобства, связанные с задержками и отменами рейсов. Читайте на «Моей Планете» материал о том, как получить деньги за сорванный рейс.
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журналист