В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей

Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Амбер Радд, созвавшей в среду совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии в последние годы.

Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер в обращении к главе МВД призывает поручить Национальному криминальному агентству Британии расследование 14 смертельных случаев, которые британская полиция не сочла подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы США считают потенциально связанными с российским государством.

О подозрительных смертях 14 человек, которые упоминает в своем обращении Купер, говорилось в нескольких частях расследования издания BuzzFeed, вышедшего летом прошлого года.

Большинство погибших были так или иначе связаны с бизнесменом Борисом Березовским (сам он также в списке) или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, умершим в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием.

Авторы расследования пришли к выводу, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки, а британская полиция признала их самоубийством или несчастным случаем, чтобы не ссориться с Россией.

Подробности жизни и смерти 14 человек, вызвавшие подозрения депутатов британского парламента, в материале ВВС.