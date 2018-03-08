В Иране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за публично снятый хиджаб

В столице Ирана Тегеране женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц, приговорили к двум годам тюрьмы. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Associated Press.

Прокурор Аббас Джафари Долатабади заявил, что своими действиями женщина "подстрекала к коррупции".

Приговор женщине, чье имя не называется, вынесли еще в декабре 2017 года, однако об этом стало известно только сейчас.

К слову, женщин, которые публично открывают свои головы, снимая хиджаб, обычно осуждают к средним срокам заключения, или же штрафуют на сумму, эквивалентную 25 долларам США, отмечает korrespondent.net.