В Перу автобус упал с 120-метровой высоты

В Перу автобус упал с шоссе в пропасть. В результате 10 человек погибли, 40 ранены. Об этом сообщает Andina.

"Автобус, который ехал из Лимы в город Аякучо, упал с высоты 120 м в пропасть", - говорится в сообщении.

Погибшими являются четыре мужчины и шесть женщин. Раненые были доставлены в больницу ближайшего города, передает korrespondent.net.

Причина падения выясняется.