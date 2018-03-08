В США произошла стрельба в школе: есть погибшие

Стрельба произошла в школе американского города Бирмингем (штат Алабама). В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.

В полиции рассказали, что в результате стрельбы пострадали три человека. Один из них скончался от полученных ранений по пути в больницу, передает korrespondent.net.

По данным местных СМИ, в инциденте пострадали чернокожие юноша и девушка 17 лет, впоследствии девушка скончалась.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.