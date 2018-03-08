Автомобиль врезался в столб на Чеканах: трое пострадавших

Двое юношей и девушка оказались в больнице после аварии, произошедшей минувшей ночью в столичном секторе Чеканы.

Автомобиль, в котором они ехали, врезался в столб. За рулем находилась девушка, она рассказала, что не справилась с управлением. От удара машина класса люкс получила существенные повреждения, а столб сломался надвое.

На место прибыли полиция, медики, а также электромонтеры, чтобы убрать поврежденные провода.

Наказание девушки-водителя зависит от тяжести травм, полученных ее попутчиками. Также ей придется заплатить за поврежденную электроопору.