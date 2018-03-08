Оргеевские школьники отнесли в полицию найденные деньги: разыскивается их владелец

Оргеевская полиция разыскивает владельцев потерянных денег. Принесли их три дня назад четвероклассники Даниел Васкан и Кристиан Гарабажиу. Деньги они нашли, возвращаясь домой из лицея.

"Денег было много. Мы подождали, пока появится владелец, но никто так и не пришел", - сказал четвероклассник Даниел Васкан.



"Ждали полчаса, а потом решили отнести деньги в полицию. Ведь у того, кто их потерял, могли быть какие-нибудь проблемы", - отметил четвероклассник Кристиан Гарабаджиу.



О поступке учеников оргеевского лицея имени Караджале в социальных сетях рассказали полицейские.



"Мы ставим их в пример другим ребятам, чтобы они понимали значение таких поступков. Человечности и ответственности в нашем обществе должно стать больше", - рассказала учитель Светлана Албу.



Правда за деньгами в полицию пока так никто не пришел.



"Если в течение шести месяцев хозяин денег не объявится, то их вернут тому, кто их нашел", - отметила пресс-секретарь Оргеевского ИП Диана Максим.



Хозяин потерянных денег должен назвать точную сумму и место, где деньги были утеряны.