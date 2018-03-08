Лед на Ладожском озере покрылся необычными кристаллами в виде грибов

Фотографиями необычного явления — кристаллами, по форме напоминающими грибы или цветы на поверхности Ладожского озера, поделился пользователь сайта Pikabu.

Автор фото уточнил, что наблюдать удивительное природное явление можно в точке по координатам 60.9029500, 30.5045150

Пользователи сайта в комментариях отметили, что подобное явление наблюдалось в разное время на Иртыше, в Астрахани, а на Финском заливе размер кристаллов превышал средний цветок розы.

Очевидцы рассказывают, что от прикосновения кристаллы рассыпаются и становятся по консистенции похожими на крахмал.

Также уже появились шутки, что это своеобразные плантации хлопка или "Лед-9" — вымышленная модификация воды из романа "Колыбель для кошки" Курта Воннегута.

Явление на Ладожском озере называется шуга – рыхлые скопления льда, которые в зависимости от условия или текут как вода или образуют узоры. Ее образование вызвано резким переходом воды из жидкого состояния в твердое, передает РИА Новости.