Азербайджанские пограничники задержали на границе с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе была карта России, сообщает пресс-служба госпогранслужбы.
"Седьмого марта на служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд Лянкяранского пограничного отряда обнаружил на контрольно-следовой полосе отпечатки ног нарушителя, ведущие в сторону Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран",- говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушитель границы был задержан близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван. Установлено, что это гражданин Сирии Таир Али Абдульсалам 1990 г.р.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, передает РИА Новости.
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журналист