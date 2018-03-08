В Черное море вошел корабль США с морпехами

Большой десантный корабль-док Оук Хилл (USS Oak Hill LSD 51) ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США.

В настоящее время корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что Оук Хилл примет участие в военных учениях Весенний шторм 2018 (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.

С середины февраля по начало марта в Черном море находились два американских ракетных эсминца Росс (USS Ross DDG 71) и Карни (USS Carney DDG-64). В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток, передает korrespondent.net.