Президент США Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы Стефани Клиффорд, которую СМИ подозревали в связи с ним, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений (о связи с актрисой – ред.) не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже", — сказала Сандерс в среду на брифинге, посоветовав обратиться за подробностями к адвокату Трампа.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом "Неистовая Дэниэлс" (Stormy Daniels) в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже сам Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж, передает РИА Новости.
Отмечалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако в среду стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявляет, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трамп у нее была в 2006-07 годах.
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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журналист