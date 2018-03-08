Румынские таможенники обнаружили молдавские сигареты спрятанными среди саженцев. ФОТО

Почти 30 тысяч пачек контрабандных сигарет с молдавскими акцизными марками были конфискованы румынской таможней. Общая стоимость товара, который обнаружили в микроавтобусе, составляет около 280 тысяч леев.

Как сообщается, контрабанда была спрятана среди саженцев фруктовых деревьев. За рулем транспортного средства находился 33-летний мужчина - обладатель и румынского и молдавского гражданств.

Водитель рассказал, что должен был доставить сигареты по договоренности в Яссы. При этом мужчина заявил, что не знает личность человека, с которым у него был уговор.

Товар и микроавтобус конфисковали в ходе следствия. Водителя обвиняют в контрабанде.