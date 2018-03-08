Житель столицы и двое детей отравились угарным газом

Мужчина и двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом.

Речь идет о 30-летнем жителе столицы и его сыновьях. Им стало плохо из-за утечки газа в котле отопления. Инцидент произошел в доме, расположенном по улице Гренобле.

Отца доставили в столичную больницу Святой Троицы, а детей - в Институт матери и ребенка. Пострадавшим мальчикам - три года и год. По словам врачей, состояние пациентов стабильное. Пока они находятся в отделении реанимации.

Сообщается, что мужчина работает хирургом в столичной больнице скорой помощи.