Главный лесник США ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах

Глава лесной службы США (USFS) Тони Тук ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.

"Я решил, что… прямо сейчас мне нужно покинуть пост главы лесной службы и дать дорогу новому лидеру, который сможет обеспечить будущий успех для всех сотрудников и агентства", — говорится в письме Тука, адресованном сотрудникам. Согласно письму, решение об отставке вступает в действие незамедлительно.

По данным издания, отставка Тука, который отдал USFS несколько десятков лет жизни, также последовала после множества заявлений бывших и нынешних сотрудников о негативном отношении к женщинам в агентстве.

Как сообщает Politico, Тук не стал признавать или отрицать обвинений в свой адрес. "Я не мог бороться с каждой неверной информацией, которая появляется в СМИ", — добавил он.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики, отмечает РИА Новости.