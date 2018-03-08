Во Флориде приняли закон, разрешающий учителям вооружаться

Палата представителей штата Флорида приняла законопроект, который вводит ряд ограничений на свободное ношение оружия, свидетельствуют результаты голосования.

Палата представителей 67 голосами против 50 провела законопроект, который разрешает учителям и другим работникам школ носить оружие. Кроме того, повышен минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года. Наконец, при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания в 3 дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни.

Сенат штата уже принял этот законопроект ранее, так что теперь он поступит на подпись к губернатору штата Рику Скотту. Последний ранее говорил, что он против вооружения учителей, но не определился, будет ли накладывать вето на законопроект.