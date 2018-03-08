Полиция Вены задержала подозреваемого в атаке с ножом

Полиция Вены задержала подозреваемого в ножевых нападениях в центре города.

"После нападения у Пратерштерн (Северный вокзал в Вене – ред.) произведен арест. Полиция устанавливает причастность арестованного к нападениям", – говорится в сообщении полиции в Twitter.

Вечером 7 марта в Вене мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек, передает korrespondent.net.