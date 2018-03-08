Второй шторм за неделю: в США отменили более трех тысяч авиарейсов из-за снежной бури

Более 3 тысяч авиарейсов отменены и более 9 тысяч задержаны из-за снежного шторма в ряде штатов на северо-востоке США, сообщил профильный сайт FlightAware.

Сильный снегопад отмечен в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильвания. Это уже второй серьезный снежный шторм в этом регионе за последнюю неделю, отмечает РИА Новости.

Как ожидается, в Нью-Йорке и пригородных районах Нью-Джерси и Коннектикута к утру четверга выпадет от 10 до 30 см снега, а из-за сильного ветра видимость на дорогах приближается к нулевой, сообщила в среду Национальная метеорологическая служба.

Шторм с разной степенью интенсивности затронет весь северо-восток страны, от западной Пенсильвании до Новой Англии. Власти принимают меры предосторожности, передает golos-ameriki.ru.

В Филадельфии закрылись все школы, а в регионе многие школы отменили занятия или сократили учебный день в преддверии шторма, сообщают местные СМИ. В Нью-Йорке школы открыты.

По прогнозам синоптиков, на этот раз шторм не принесет ураганные ветры, как на прошлой неделе, однако ожидается, что скорость ветра будет достигать 96,5 км/ч, что вкупе с сильным снегопадом может вызвать дальнейшее нарушение электроснабжения.

На прошлой неделе шторм вызвал наводнение в прибрежных районах Массачусетса, в результате чего погибли не менее 9 человек и остались без электричества около 2,4 миллиона жилых и коммерческих зданий на северо-востоке страны. В среду без электричества оставались около 100 000 домов.

Губернаторы Нью-Джерси и Пенсильвании объявили в своих штатах чрезвычайное положение, что позволит им в случае необходимости получить помощь от федерального правительства.