Черепанов уверен, что спиннеры помогут женщинам эффективнее бороться со стрессом. "Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде", — сказал глава муниципального образования, слова которого приводятся в сообщении.