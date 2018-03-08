Новая частица может решить загадку шаровой молнии

Ученые завязали магнитные поля сверхохлажденных квантовых объектов в сложный узел. И то, что они обнаружили, может решить многовековую загадку явления шаровых молний.

Этот квантовый объект, известный как скирмион Шанкара, был теоретически описан еще в 1977 году, но его не удавалось синтезировать в лабораторных условиях. Скирмион — это тугая концентрация круговых магнитных полей, где каждое поле пересекает другое только один раз. Представьте себе кольцо вокруг другого кольца, затем добавьте новые кольца, которые сцепляются со всеми остальными. В итоге получается скирмион — структура, которую нельзя разрушить, не сломав кольца.

Отличие скирмиона от колец в том, что он скручивается. Взаимосвязанные магнитные линии поворачиваются дважды. Если запустить по ним миниатюрный кораблик, то он проделает двойную спираль. Лабораторные исследования показали, что скирмион может оказаться хорошей моделью для шаровых молний.

LiveScience сообщает, что шаровые молнии, предположительно, могут формироваться в магнитном поле вокруг плазмы, сворачиваясь в узел. Исследователи скирмиона говорят, что наблюдаемые вокруг него магнитные поля похожи на описанные ранее модели возникновения шаровых молний, передает Моя планета.