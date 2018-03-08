В Молдове растет число граждан, страдающих от болезней почек

Число пациентов, страдающих заболеваниями почек, увеличивается в нашей стране ежегодно на 15%. Треть болеющих - женщины.

Среди основных причин болезней почек - нездоровье питание, сидячий образ жизни, курение и чрезмерное потребление алкоголя.



"Своевременное обращение к врачу - самое главное. Среди симптомов - резкие перепады давления, отек ног и лица, температура, боли в спине", - рассказывает нефролог Татьяна Рэзлог.



Только в этом году в Нефрологическом отделении Республиканской клинической больницы прошли лечение свыше 1200 пациентов. Более 90 из них провели пересадку почки.

Сегодня во всем мире отмечают День почек. В этом году он посвящен женщинам, которые страдают хроническими заболеваниями.



"Есть правила, которые мы называем "золотыми" для сохранения здоровых почек. Это правильная гидратация, то есть воду следует пить в течение всего дня. Поддержка артериального давления на уровне ниже 140 на 80, нормалный вес, активный образ жизни и здоровое питание", - отметила нефролог Елена Куйбан.



В мире заболеваниями почек страдают примерно 195 миллионов женщин, а умирают от них почти 600 тысяч ежегодно. Среди причин смертности болезни почек - на восьмом месте.