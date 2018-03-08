Последний белый носорог выздоравливает

Последний в мире самец белого носорога по кличке Судан пошел на поправку, ветеринары настроены оптимистично.

Судан страдает от двух инфекций, а в его возрасте выздоровление затруднительно. BBC передает, что после лечения носорог поправляется и уже наслаждается грязевыми ваннами в заповеднике Ол-Педжета в Кении. Ему уже 40 лет, что эквивалентно человеческим 90 годам. Сотрудники заповедника пытались обеспечить продолжение вида, скрестив его с двумя имеющимися самками, но пока попытки не увенчались успехом.

Сейчас белые носороги находятся под круглосуточной вооруженной охраной, чтобы уберечь их от браконьеров. Только недавно Судан оправился от перенесенной инфекции, но она вернулась вновь. В то же время смотрители отмечают улучшение настроение у Судана в последние несколько дней.

С 2014 года Судан остался единственным живущим самцом и одним из трех белых носорогов в мире. В заповеднике Ол-Педжета есть еще две самки, Фату и Наджин, при этом Фату — дочь Судана, а Наджин — его внучка, обе не могут забеременеть. Сотрудники заповедника пытаются искусственно сохранить белых носорогов, используя их сперму, яйцеклетки и технологии ЭКО. Сейчас основной задачей является оплодотворение яйцеклетки в условиях лаборатории, а также успешная имплантация эмбриона в тело самки сохранившегося подвида белого носорога, сообщает Моя планета.