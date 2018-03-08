"Умная" колонка Amazon пугает пользователей "дьявольским" смехом. ВИДЕО

Пользователи "умной" колонки от компании Amazon сообщают о том, что голосовой помощник Алекса перестала выполнять команды, вместо этого пугает "дьявольским" смехом.

Так, один из пользователей написал на Reddit, что Алекса отказалась выполнять команду "выключить свет", сообщает Buzzfeed.

"После третьей попытки Алекса перестала отвечать, вместо этого издала злобный смех. Смех не был похож на голос Алексы. Это звучало, как настоящий человек", - написал один из пользователей.

Другой мужчина написал, что смех Алексы настолько испугал его семью, что они выключили "умную" колонку, пишет УНИАН.

"Я сказал Алексе выключить будильник и после второго указания она выдала морозный смех, похожий на ведьминский. Я сразу выпрыгнул из кровати, я никогда не слышал такого смеха раньше. Это напугало мою жену и пятилетнего ребенка на столько, что мы выключили ее.

Я посмотрел комментарии в Google, но не нашел ничего подобного на этот феномен. В течение дня я просил Алексу посмеяться, но ни один из голосовых файлов не соответствует тому, что мы пережили", - написал мужчина.



