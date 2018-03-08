Жестокое убийство девушки в Одессе: полиция нашла в катакомбах голову жертвы

Сотрудники полиции обнаружили голову молодой женщины, убитой в феврале на Молдаванке в Одессе.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня голову убитого 27 февраля Анны Єргієвої было обнаружено в катакомбах в пригороде Одессы.

По данным представителя управления, женщину сначала был застрелен, а затем обезглавлены. Также было обнаружено орудие убийства - пистолет.

Как сообщалось, вечером 27 февраля в Одессе в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, было обнаружено обезглавленное тело молодой женщины, 1989 года рождения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ночь на 5 марта 25-летний подозреваемый в убийстве был задержан. 7 марта по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2, он был взят под стражу.





