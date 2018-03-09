Почти 2,5 метра, и это не предел: самый высокий подросток рассказал о своих трудностях

16-летний Брэндон Маршалл из британского города Бери-Сент-Эдмундс был признан самым высоким подростком страны.

Как сообщает Daily Mail, мальчик начал стремительно расти в 9 лет. К 13 годам его рост уже составлял 183 сантиметра, в 2017 году достиг 211 сантиметров. Шестнадцатилетие он встретил с ростом в 224 сантиметра, и, по мнению специалистов, продолжит расти.

Физиологические особенности помогли парню определиться с профессией. Он занимается баскетболом. В скором времени он проведет свой первый профессиональный матч за Национальную команду Уэльса, пишет ren.tv

Высокий рост, по словам подростка, доставляет ему множество проблем. Например, ему трудно найти подходящую по размеру одежду и обувь. Кроме этого, по его словам, необычный рост привлекает внимание окружающих.