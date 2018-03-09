Сексуальное насилие и мошенничество: итальянская пара издевалась над белорусской девушкой

Итальянскую семейную пару арестовали за сексуальное насилие и мошенничество в отношении 22-летней девушки из Белоруссии.

Как сообщает Вести.ру, потерпевшая приезжала в Италию в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны. Об этом рассказали в полицейском управлении города Форли.

С 10-летнего возраста девушка приезжала в Форли на летние каникулы. В 2014 году она попала в тяжелую аварию на велосипеде, оставшись почти полным инвалидом. Следователи считают, что итальянцы присвоили себе страховую выплату подопечной.

Всего в карман мошенников попали 2 миллиона 120 тысяч евро.

