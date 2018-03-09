Исследование: больше всего безработных женщин в арабских странах

Уровень женской безработицы по миру оставляет 6%, превышая уровень безработицы среди мужчин на 0,8%. В среднем на 10 работающих мужчин приходится 6 работающих женщин. Об этом говорится в докладе Международной организации труда.

Отмечается, что показатели по регионам значительно разнятся. Например, в странах Восточной Европы и Северной Америки уровень безработицы среди женщин ниже, чем среди мужчин. С другой стороны, в арабских и североафриканских странах женская безработица в два раза превышает мужскую. Общепринятые нормы поведения в этих странах способствуют тому, что женщины не допускаются к оплачиваемому труду.

И если в странах с развитой экономикой представленность женщин на рынке труда ближе к числу работающих мужчин, в странах с развивающейся экономикой разрыв в показателях, напротив, увеличивается.

Тем не менее, эксперты отмечают, что это может быть связано с тем фактом, что все больше девушек в этих регионах получают высшее образование, а это замедляет их выход на рынок труда, пишет korrespondent.net

Говоря о сфере предпринимательства, авторы исследования отмечают, что работодателями являются в 4 раза меньше женщин, чем мужчин. Эта тенденция сохраняется и для руководящих позиций, на которые, по мнению экспертов, женщинам попасть сложнее, чем их коллегам-мужчинам.

Сохраняется большой разрыв и в качестве работы, которую выполняют представители разных полов. Женщины чаще, чем мужчины, работают без заключения письменных контрактов, без учета трудового законодательства и не вступая в профессиональные союзы.