Две женщины сорвались с пятого этажа, спасаясь от пожара в турецком отеле

В результате пожара в гостинице в турецком Измире пострадали четыре человека, причем две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Hurriyet Daily News. Очевидцы сняли на видео неудачную попытку спасения.

Огонь в отеле "Аликан" вспыхнул в среду днем, по предварительной версии, загорелось зарядное устройство телефона на пятом этаже здания. Пламя быстро охватило помещения, отрезав четверым постояльцам пути к отступлению. Два человека забрались на окна и дождались прибытия пожарных, которые спустили их вниз, а две женщин, одна за другой, попытались самостоятельно добраться до крыши соседнего строения.

Очевидцы отговаривали их от рискованного поступка, но подбиравшиеся все ближе языки пламени не оставляли времени на раздумья. На кадрах видно, как женщина добирается по карнизу до угла здания, но потом неожиданно падает. Как оказалось, ее ударило током, и при падении она приземлилась на крышу автомобиля. Ее приятельнице повезло куда больше — ее поймали растянувшие внизу ковер люди, передает Вести.ру.

Всех пострадавших доставили в больницу: у двоих диагностировали отравление угарным газом, а у прыгнувших клиенток отеля — многочисленные травмы и ожоги, их состояние оценивается как тяжелое.

Спасатели быстро справились с огнем, благо вызволять из здания больше было некого — на первых трех этажах шел неспешный ремонт, а на верхних двух практически все номера пустовали.