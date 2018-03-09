Зарплаты в конвертах получают 6% сотрудников в Молдове

Почти шесть процентов работников в нашей стране по-прежнему получают зарплату в конвертах. Таковы данные официальной статистики.

В Трудовую инспекцию работники обращаются лишь в случае конфликта с работодателем или уже после выхода на пенсию.



"Тогда нарушение очень трудно доказать. Они приходят к нам не в тот момент, когда берут зарплату в конвертах, а спустя полгода или год", - рассказал глава Бельцкой трудовой инспекции Сергей Струл.



Работодателю, который выплачивает зарплату в конвертах, грозит штраф до 75 тысяч леев за каждого работника.