Женские клетки иначе реагируют на боль, чем мужские

Около 20% женщин испытывают сильные боли во время менструации, 30% — во время интимных отношений. О том, как можно справиться с этими болями, точной информации нет. Абсолютное большинство исследований в этой области проводились с использованием мужских клеток, так как они менее подвержены флуктуации гормонов.

Считалось, что результаты, полученные таким образом, можно применить и к женским клеткам, но оказалось, что это совсем не так. Боль проявляет себя у женщин совсем иначе, не так, как у мужчин, сообщили исследователи из Техасского университета в Далласе (University of Texas at Dallas). Их работа подтвердила, что некоторые лекарства могут работать у женщин по-другому, а то и вовсе не работать. Ученым удалось найти множество эффективных препаратов для лечения боли у мужчин – а женщины все еще остаются «в тени».

Исследователи начали работу в 2014 году после того, как Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health) в США обязали ученых проводить эксперименты не только с мужскими клетками. Ведущий автор работы нейробиолог Тед Прайс отметил, что это было верное решение, судя по результатам их опытов, которые проводились на разнополых мышах. В ходе экспериментов специалисты манипулировали ощущениями боли у животных с помощью нейромедиатора дофамина.

Повышение его концентрации снижало болевые ощущения у самцов, но не оказывало никакого влияния на состояние самок. Такие результаты объясняют, например, почему некоторые лекарства могут при клинических испытаниях действовать не так, как ожидалось – если, например, их тестировали только на животных мужского пола, а в клинических испытаниях участвовали и мужчины, и женщины, итоги могли существенно различаться, передает Вести.ру.