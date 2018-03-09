Тротуар перед зданием центрального суда превратился в незаконную парковку

Нет дорог, мы проложим: тротуар перед зданием центрального суда превратился в настоящюю парковку. Ежедневно, хотя это запрещено, там оставляют свои машины десятки автовладельцев. Более того большинство уверены – имеют на это право.

Парадокс: пешеходы, идущие по тротуару, вынуждены пропускать проезжающие мимо машины. Некоторые водители к тому же не стесняются жать что есть силы на газ.

Отказаться от идеи проехать по тротуару водителей не заставляет и направленная в их сторону видео камера. Даже недовольны, чего это их снимают.

В Национальным Инспекторате Патрулирования нам сказали, что с ситуацией знакомы и над ней работают.



"Мы примем все необходимые меры. Видео которое мы получили, находится на стадии рассмотрения. Все нарушившие ПДД будут наказаны", сообщил глава НИП, Ливиу Базюк.

Штраф за парковку в неположенном месте – две с половиной тысячи леев.