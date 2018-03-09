Задержаны трое членов преступной группировки "Макена"

Крали ценные вещи из магазинов и домов в Фалештском, Глодянском и Унгенском районах. Трое мужчин, входящих в состав криминальной группировки "Макена" в течении трех месяцев совершили десятки нарушений.

Ущерб от их действий оценивается в 125 тысяч леев. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали грабителей с поличным, когда те возвращались с очередного дела.

Мужчины в возрасте от 27 до 35 лет после каждого совершенного преступления делились награбленным с лидером группировки. Им грозит до 6ти лет тюрьмы.

Криминальную группировку "Макена" возглавляет Владимир Москальчук, приговоренный в 2012 году вместе с 10 другими людьми, к 19 годам тюремного заключения за организацию преступной схемы в пенитенциарной системе.

Они шантажировали задержанных, вымогая крупные суммы денег.