Американка пыталась зарубить бойфренда самурайским мечом из-за волос

Эмили Хавьер из Вашингтона предъявлено обвинение в покушении на убийство бойфренда, которого она пыталась заколоть самурайским мечом. Пойти на такой шаг девушка решила после того, как нашла в телефоне своего парня приложение для знакомств Tinder, а в душевой — чужие женские волосы, пишет Buzzfeed.

В полицию обратилась сама девушка. По телефону она заявила, что ударила молодого человека мечом. Когда полицейские приехали на место происшествия, Хавьер стояла на лужайке у дома вся в крови. 29-летний Алекс Ловелл лежал в спальне с многочисленными ранами. По словам офицеров, стены в комнате были забрызганы кровью.

Девушка объяснила, что она заподозрила своего парня в измене — у него в телефоне было приложение для знакомств, на спине царапины, а в душевой нашлись чужие рыжие волосы. Хавьер планировала убийство несколько дней. Она купила самурайский меч, спрятала его, а когда Ловелл заснул, ударила его несколько раз.

В полиции сообщили, что пострадавший сейчас находится в больнице. Согласно судебным документам, девушка планировала убить бойфренда, а затем себя. В настоящее время она находится в тюрьме, передает Лента.ру.