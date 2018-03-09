В Сынжерейском районе обнаружили обгорелый труп мужчины со связанными ногами

Страшное происшествие в селе Куболта, Сынжерейского района. Обгорелый труп 90-летнего мужчины со связанными ногами обнаружила соседка в его же доме.

Женщина заметила, как из окон валит дым, вызвала полицию и пожарных, и побежала на помощь к старику, но дверь была заперта изнутри. Селяне выбили окна. Старик лежал на полу, руки были закинуты назад, ноги связаны, вокруг были разбросаны коробочки с медикаментами.

Полиция рассматривает несколько версий, среди которых убийство и самоубийство.