Молдова и Венгрия будут сотрудничать в сфере защиты окружающей среды

Молдова и Венгрия будут сотрудничать в сфере защиты окружающей среды. Меморандум о взаимопонимании в этой сфере был подписан накануне в Кишиневе министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски и министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Документом предусмотрен обмен данными на тему управления водными ресурсами. Меморандумом предусмотрена реализация ряда проектов и исследований по обеспечению населения Молдовы качественной питьевой водой, передает Молдпрес.

В ходе пресс-конференции министры заявили, что обсудили двустороннее сотрудничество между Молдовой и Венгрией.

«Было принято решение углубить двустороннее сотрудничество посредством разнообразных совместных проектов и в рамках региональных и международных организаций. Также мы обсудили выполнение Республикой Молдова положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, а также вклад и роль Молдовы в «Восточном партнерстве». В ходе встречи обсуждались также вопросы экономического взаимодействия, защиты окружающей среды и дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отметил Тудор Ульяновски.

«Сегодняшний визит еще раз доказал поддержку венгерской стороны. Диалог между нашими странами очень продуктивен. Также существует экономический потенциал, который следует использовать. Венгрия поддерживает Республику Молдова на ее европейском пути, и поэтому мы благодарим Вас за поддержку, особенно в европейских институтах», - отметил Ульяновски.

В свою очередь, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что наша страна является важным для Венгрии партнером. «Венгрия окажет Республике Молдова всю необходимую помощь на ее европейском пути и ускорении сближения с ЕС. Здесь мы готовы поделиться всем своим опытом», - отметил министр.

Дипломатические отношения между Молдовой и Венгрией были установлены 16 января 1992 года.