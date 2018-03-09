Гранты для представителей диаспоры: срок подачи документов – до 15 марта

﻿Бюро по связям с диаспорой предоставляет гранты для находящихся за пределами страны граждан в рамках правительственной программы грантов «Diaspora Engagement Hub». Срок подачи документов – до 15 марта.

DEH – это программа тематических грантов для уроженцев Республики Молдова, находящихся за рубежом. Она проводится при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в рамках проекта «Укрепление институционального потенциала Республики Молдова в области миграции и развития», второй этап. Цель программы – поддержать находящихся за рубежом молдавских граждан в реализации своих идей в Республике Молдова и освоить человеческий капитал диаспоры.

«Diaspora Engagement Hub» включает три подпрограммы, которые поддерживают разного рода деятельность. Это региональное тематическое партнерство с тремя грантами в размере 94 000 леев, которые предлагаются ассоциациям диаспор для проведения различных мероприятий социально-экономического характера в регионе, сообществе, образовании и здравоохранении.

В то же время будут поддерживаться возможности женщин диаспоры посредством пяти грантов в размере 94 000 леев, которые предлагаются членам диаспоры для реализации проектов, касающихся социальных, гражданских, правовых и экономических прав и возможностей женщин диаспоры. Кроме того, для профессионального возвращения диаспоры будет предложено десять грантов почти по 38 тысяч леев каждый. Таким образом будет поощряться передача человеческого капитала и профессионального опыта для академического, социального и экономического развития Республики Молдова путем краткосрочного профессионального возвращения (2 недели – 2 месяца).

Будут поддерживаться мероприятия, проводимые на территории Республики Молдова. Крайний срок реализации проекта (включая окончательную отчетность) – 31 августа 2018 года. Оценка представленных проектов состоится во второй половине марта, передает Молдпрес.