Синоптики предупреждают о возможности паводков в Молдове

Резкое потепление привело к быстрому таянию снега и льда на водоемах страны. Синоптики объявили желтый код метеоопасности из-за вероятности паводков и затоплений. Предупреждение останется в силе до 12 марта.

Предпринимателям, в ведении которых находятся накопительные пруды, следует чаще осматривать плотины. Жителям страны напоминают об опасности выхода на лед рек и озер, так как он становится хрупким и тонким.



В ближайшие дни в республике станет еще теплее. Синоптики прогнозируют до 16 градусов с плюсом. Это на 5-6 градусов выше нормы. Однако, на следующей неделе в Молдову возвратятся дожди и мокрый снег.

При этом специалисты напоминают: неустойчивая погода характерна для марта в Молдове.



