В НАТО решили провести крупнейшие со времен холодной войны учения

НАТО осенью 2018 года проведет в Европе учения Trident Juncture, крупнейшие со времен холодной войны.

Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут самыми крупными маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны", - рассказал командующий, пишет nv.ua

В маневрах примут участие около 45 тыс. военных стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в маневрах у берегов Норвегии по отражению "сымитированной угрозы".

Неллер отметил, что ожидает демаршей и других действий со стороны России.

"Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе, - ред.) и нашу приверженность их защите", - добавил он.