Sony и Nikon создадут единую платформу для смарт-камер

Альянс производителей камер, включая Sony, Nikon и Foxconn, разрабатывает сеть, которая позволит умным камерам работать друг с другом. Сеть получит название Intelligent Camera Ecosystem (NICE), пишет The Next Web.

Это означает, что вы скоро сможете отслеживать потоки видео с камер различных брендов при помощи единого интерфейса. NICE определит спецификацию, которую могут использовать различные производители аппаратного обеспечения для своих камер.

Это должно упростить разработку приложений, работающих с широким спектром камер, а также позволит этим устройствам хорошо сочетаться друг с другом. Также единая платформа могла бы позволить производителям обмениваться инфраструктурой искусственного интеллекта для таких вещей, как улучшенное распознавание объектов, - без необходимости полагаться только на решение одного производителя.

Как сообщает nv.ua, в альянс уже входят компании, которые поставляют компоненты, такие как датчики и процессоры, а также новинки программного обеспечения для аппаратных брендов. Предполагается, что продукты NICE появятся на полках уже в 2019 году.