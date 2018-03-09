Девочка разбилась, упав с 8 этажа на Ботанике

На Ботанике девочка-подросток упала с 8 этажа. Согласно информации полиции, девочке было 14 лет. При падении она разбилась насмерть

Несовершеннолетняя жила с матерью и ее сожителем, а также с младшим братом.

В момент трагедии дома был сожитель матери и брат. Полиция инициировала расследование, пишет aif.md





