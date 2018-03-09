Жан-Мари Ле Пен должен выплатить Европарламенту 320 тысяч евро

Суд Европейского Союза распорядился, чтобы правоэкстремистские депутаты французского парламента Жан-Мари Ле Пен и Брюно Гольниш уплатили сотни тысяч евро Европарламенту. Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Люксембурге в среду, 7 марта.

Судьи признали законными требования Европейского парламента о выплате Ле Пеном 320 тысяч евро и Гольнишем около 276 тысяч, которые были неправомерно израсходованы на оплату услуг своих помощников. В постановлении суда указывается, что депутаты обязаны представлять доказательства того, что деньги действительно шли на оплату работы ассистента депутата, чего не было сделано. Вместе с тем судьи не усмотрели дискриминации в отношении основателя "Национального фронта" (НФ) Жан-Мари Ле Пена и члена этой партии Брюно Гольниша.

Европарламент потребовал от правоэкстремистских политиков вернуть деньги еще в 2016 году, однако Ле Пен и Гольниш оспорили это требование в суде, передает dw.com.

Аналогичные обвинения выдвигались против нынешнего лидера НФ, дочери его основателя, Марин Ле Пен. Администрация Европарламента потребовала, чтобы она вернула 298 тысяч евро. В 2015 году прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрениями в том, что представители НФ в Европарламенте неправомерно наняли около 20 сотрудников. Прокуратура проверяла информацию о том, что эти люди получали зарплату от Европарламента, хотя на самом деле продолжали работать на НФ.